يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت 2، حيث حقق نجاحا كبيرا في الجزء الأول منه، ما دفع المشاركون في العمل للدخول في السباق الرمضاني هذا العام، لمنافسة المسلسلات الكوميدية المعروضة.

وفي إطار الاهتمام بمتابعة المسلسل، تستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 6، وذلك على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 6 والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال وليلي أحمد زاهر على قناة الحياة، في تمام الساعة 6.20 مساء، وتكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 10:30 صباحا في اليوم التالي للعرض.

كما يُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 على منصة Watch it التي حصلت على حقوق إذاعة الحلقات.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 6

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 6، حول محاولة يوسف إعادة الطفل لوالدته مرة أخرى بعد أن خطفت الروبوت زومبا «الطفل كريم» دون أن تشعر به والدته، حيث يبكي الطفل بشكل مستمر، ما يدفع يوسف لسؤال والدته عن كيفية إسكات الطفل بعد أن أقنعها بالدخول للمنزل للراحة حتى تنجح الشرطة في الوصول للطفل.

وبعد إقناع الأم بالدخول إلى المنزل للحصول على الراحة، يبدأ في سؤالها عن تفاصيل الطفل، حيث تقول إنّ الغناء هو الحل، ما يدفع يوسف لغناء أغنية «ماما زمانها جاية له»، وتستلم الأم طفلها، ما يجعلها تشعر بالسعادة والاطمئنان، لكنها تلاحظ أنّ الضابط لا يرتدي الملابس الرسمية، فيخبرها أنّه تمويه كل تتم العملية بنجاح.