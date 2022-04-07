مدير «القومي للتغذية» تحدد قائمة المشروبات الصحية والضارة في شهر رمضان

يتخوف العديد من المرضى من شرب العصائر المختلفة خلال شهر رمضان الكريم، لما قد تسببه بعض الأنواع من المشروبات أو العصائر من أضرار صحية كبيرة على هؤلاء المرضى، باحثين عن العصائر المفيدة لهم صحياً، لذا كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن قائمة من المشروبات والعصائر سواء الصحية أو الضارة.

وتستعرض «الوطن» العصائر والمشروبات التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان من خلال مقطع الفيديو الذي تتحدث خلاله الدكتورة جيهان فؤاد أحمد، مدير المعهد القومي للتغذية.

جيهان: العديد من المشروبات المشهورة ممنوعة

تقول الدكتورة جيهان فؤاد أحمد، إنّ هناك مشروبات مشهورة في مصر مثل الكركديه والعرقسوس والسوبيا، وهناك بعض من هذه المشروبات ممنوعة لبعض المرضى نظراً لما تسببه من أضرار صحية لهم.

مشروب العرقسوس ضار على المرضى الذين يحصلون على علاج للتجلط

وأضافت «جيهان»، أنه لا يمكن على الإطلاق أن يشرب مريض يحصل على علاج للتجلط مشروب العرقسوس، وهي معلومة معروفة وممنوعة لهذا النوع من المرضى، كما أن مرضى السكر أيضاً غير مستحب لهم أن يشربوا عصير العرقسوس، ولا يجب أن يستهلك مرضى السكر من المشروبات السكرية بشكل كبير.

المشروبات الصحية خلال شهر رمضان

وتابعت مدير المعهد القومي للتغذية، بأنه بالنسبة لمشروب الكركديه فلا مانع من شرب مرضى السكر له إذا كان به سكر دايت، والحال نفسه لمشروب التمر الهندي، وأشارت «جيهان» إلى أنّ السوبيا مشروب صحي؛ لأن السوبيا مكونة من جوز الهند، ويمكن أيضاً أن يتم نقع البلح في الحليب.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد وجهت العديد من النصائح في منشور لها آخر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منها ممارسة الرياضة بشكل منتظم مع تجب الخمول البدني، إضافة إلى تناول الأطعمة الصحية مع اتباع أنظمة غذائية مفيدة.