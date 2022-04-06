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من أبرز علماء «مصر تستطيع بالصناعة».. 8 معلومات عن إيريني استمالك

كتب:

منة عبده
06:14 م | الأربعاء 06 أبريل 2022
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أثناء استقبال إيريني استمالك

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أثناء استقبال إيريني استمالك

فى إطار دعم خطة الدولة لتوطين الصناعة فى مصر، تستعد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، من خلال عمل جلسات حوارية، والالتقاء بعدد من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، فى مجال الصناعة، والمشاركين خلال جلسات وفعاليات «مصر تستطيع 6».

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة حريصة على التنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة، لدعم توطين الصناعة، ونقل الخبرات، من خلال مشاركة الخبراء المصريين بالخارج.

نقل خبرات العلماء المصريين بالخارج

وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان، إلى أن مشاركة خبراء المصريين بالخارج، في جلسات مؤتمرات «مصر تستطيع»، تتيح لهم الفرصة للإسهام بخبراتهم في توطين التصنيع، بالإضافة إلى نقل الخبرات وتبادلها مع العلماء والخبراء المصريين في الداخل. 

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، 8 معلومات عن إيريني استمالك، أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»، بعد استقبال وزير الهجرة لها اليوم، وفقا لما صدر في بيان للوزارة.

8 معلومات عن إيريني استمالك

1- استشاري الهندسة البيئية في ألمانيا.

2- نائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

3- شاركت في واحدة من ورش منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، حول تكنولوجيا المياه.

4- شاركت في العديد من المشروعات حول العالم، ومن بينها محطة الجبل الأصفر وهي أكبر محطات الصرف الصحي في الشرق الأوسط. 

5- تعد واحدة من أبرز علماء «مصر تستطيع بالصناعة» لبحث نقل الخبرة ودعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعة في مصر.

6- شاركت في الجلسات الحوارية لمصر تستطيع بالصناعة، في جلسة الصناعة الخضراء.

7- تسعى للإسهام في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية.

8- تعمل على تعظيم التعاون في مجالات تكنولوجيا المياه والصرف الصحي والصناعات الخضراء.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.