بخطوات سريعة وسهلة.. طريقة الحصول على جميع خدمات الشهر العقاري «أون لاين»

في إطار رقمنة الخدمات الحكومية، وسعي الدولة دائما لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية الخاصة على المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستخراج الأوراق الرسمية وإنهاء المعاملات الحكومية المختلفة التي قد يحتاجها المواطنون.

وفي إطار الخدمات الدائمة والمختلفة التي تقدمها بوابة «الوطن» لقرائها ومتابعيها، نستعرض من خلال السطور التالية، طرق حصول المواطنين على جميع خدمات الشهر العقاري إلكترونيا، من خلال مصلحة الشهر العقاري، أو بوابة مصر الرقمية.

تطبيق «أرغب في عمل توكيل بالشهر العقاري»

ويستطيع المواطنون الدخول على خدمات التوثيق «الشهر العقاري»، من أجل الحصول على خدمات مصلحة الشهر العقاري، كما يمكن الحصول على مواعيد عمل التوكيل بالشهر العقاري «أون لاين» من خلال تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل بالشهر العقاري»، حيث يستطيع الذهاب إلى أي فرع من فروعه القريبة من محل إقامته، وضمان الانتهاء سريعا من إتمام جميع الإجراءات الخاصة بعمل التوكيل داخل الشهر العقاري.

خطوات حجز دورك في الشهر العقاري

في إطار التسهيل على المواطنين، أتاحت وزارة العدل للمواطنين الاستفادة من خدمات الشهر العقاري، من خلال البوابة الرقمية للحكومة المصرية، عن طريق الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الإلكتروني

- على الراغب في الخدمة إنشاء حساب من خلال موقع البوابة، من خلال كتابة البيانات الشخصية.

- قم باستكمال جميع البيانات، وبعد ذلك يمكن القيام بعملية الدخول مباشرة بعد الاحتفاظ بكلمة السر.

- قم بالضغط على القائمة الرئيسية للخدمات.

- قم بالضغط على خدمة «التوثيق».

- قم باختيار الخدمة التي تريديها بالضغط عليها.

- تحميل تطبيق «حجز موعد في الشهر العقاري»، وذلك من خلال موقع مصلحة الشهر العقاري من خلال الرابط الإلكتروني.

- قم بالضغط على «حجز موعد بأحد الفروع المتاحة».

- قم باختيار أقرب الأفرع لمكان إقامتك.

- بعد ذلك قم باختيار اليوم واضغط على حجز الدور.