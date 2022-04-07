إصابة 11 شخصاً في انقلاب ميكروباص على طريق «بني سويف - الفيوم»

أصيب 11 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الخميس، بين قريتي «كوم أبو خلاد» و«بهبشين»، على طريق «بني سويف - الفيوم»، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

انقلاب ميكروباص على طريق «بني سويف - ديمو»

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بني سويف - ديمو» بالفيوم، بين قريتي «كوم أبو خلاد» و«بهبشين»، مما أسفر عن إصابة 11 شخصاً، ووجّه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى الجامعي

وعلى الفور، انتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم «جمعة جبر علي» 40 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد جمعة جبر»، 10 سنوات، مصاباً بجروح وكدمات، و«عمر هاشم رمضان»، 23 سنة، مصاباً بجروح و كدمات، و«صالح عليش صالح»، 34 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، و«عمران علي رجب»، 34 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، و«عبد الرحمن جربوع عمر»، 19 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

كما أصيب «سمير حسن صديق»، 45 سنة، بجروح وكدمات، وآخر مجهول الهوية مصاباً بغيبوبة تامة، و«أحمد محمود الشيخ علي»، 40 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، و«نادر عطية مسعود»، 26 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، و«هشام فتحي صبري»، 36 سنة، مصاباً بجروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.