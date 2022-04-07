عاجل.. ضبط المتهمين بقتل شاب وتقطيع جثته والتخلص منها في ترعة بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب مقطعة لأجزاء بترعة في أبو النمرس، حيت تبين أن المجني عليه عامل، أقام علاقة محرمة مع فتاة، واكتشف 4 من أشقائها أمرهما، وأنه لم يتزوجها كما زعم والدهم لهم، فقتلوه وقطعوا جثته وتخلصوا منها بالترعة، وضبطوا وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ للعميد حسن الدكروري مأمور قسم شرطة الجيزة، من ربة منزل كشفت فيه اختفاء شقيقه البالغ من العمر 21 سنة، وبدأ رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، في إجراء التحريات.

علاقة عاطفية وراء الحادثة

وتبين أنّ المجني عليه تعرف على فتاة، وعقب إقامته علاقة عاطفية معها، علم أشقائها الأربعة بأمر العلاقة، وأنه لم يتزوجها كما أخبرهم والدهم، فقرروا الانتقام منه، واحتجزوه بشقة، واعتدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم قطعوا جثته ووضعوها باكياس، وتخلصوا منها بترعة في أبو النمرس.

المتهمون يعترفون

وحدد المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والرائد محمد الماوي معاون مباحث القسم هوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، كما ضبطت الفتاة ووالدها، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل العامل، وتقطيع جثته، وتم التوصل لمكان التخلص من الجثة، والعثور على أجزاء منها، وبإحالتهم إلى النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.