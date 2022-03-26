مديريات التعليم تبدأ طباعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، التي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من شهر مايو المقبل، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية ومطبقة لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

الأسئلة وفق المواصفات الفنية لوزارة التربية والتعليم

قال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إنه جرى الانتهاء من وضع كل الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، موضحاً أنه جرى وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمركز القومي للامتحانات، والتقويم التربوي.

وأضاف «سلومة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وتتنوع الأسئلة ما بين الموضوعية والمقالية، وتركز على فهم الطالب للمقررات الدراسية وليس الحفظ والتلقين، مؤكداً أن الامتحانات تقيس جميع مستويات الطلاب وتشمل أجزاء المقرر الدراسي، لافتاً إلى أنه جرى البدء في طباعة الامتحانات.

لا توجد أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي

وأكدت مصادر في المديريات التعليمية، بدء وضع أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، موضحة أن الأسئلة تشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي ولا توجد أي أسئلة من خارج المقرر، وجرى تدريب الطلاب على نمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضافات المصادر لـ«الوطن»، أنه سيجري تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة في جميع اللجان الامتحانية، وغير مسموح بدخول اللجان بالهاتف المحمول، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والتدريب على حل نماذج الامتحانات من الكتاب المدرسي والمنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.