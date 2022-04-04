المدارس اليابانية.. رابط التقديم للوظائف والشروط العامة للقبول

قبل ساعات قليلة من الآن، كشفت المدارس اليابانية عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة، لذا كثرت عمليات البحث عبر منصة «جوجل» العالمية حول رابط وتفاصيل الوظائف المطلوبة خلال الدقائق القليلة الماضية، حتى يتمكن المواطنون الراغبون في الإلتحاق بها من تسجيل بيناتهم للحصول على فرصة العمل داخل هذا الصرح.

ووفقا لصفحة المدارس اليابانية على منصة التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، فإنه يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف التقديم من خلالهذا الرابط بالدخول هنـــا، إذ يتم التقديم بشكل إلكتروني.

تفاصيل وظائق المدارس اليابانية

- تم فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023-2022، ابتداءً من اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 وحتى الاثنين الموافق 18 من ذات الشهر أي لمدة 15 يوما فقط.

- الوظائف المطلوبة لدى المدارس المصرية اليابانية هي «وكيل مدرسة، مدير مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، معلم (Math)، معلم(Science)، معلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر أطفال احتياجات خاصة، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، مهارات مهنية».

شروط العمل بالمدارس المصرية اليابانية:

وضعت المدارس اليابانية الشروط العامة قبل البدء في تسجيل البيانات على بوابة التقدم وهي:

- يجب التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات والتسجيل بنجاح.

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال.

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى تحت أي مسمى

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- الإجابة على الأسئلة بالكامل في الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم.

- لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية دون إبداء أسباب.

- على كل متقدم أن يتأكد من صحة البيانات التي سيقوم بإدخالها في استمارة التقدم وأي مخالفة لذلك سوف تؤدي إلى الاستبعاد، ولنيكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2022.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية للمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك علماً بأن المقابلة الشخصية لهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.

تحذير للمتقدمين

ومن جهتها حذرت وزارة التربية والتعليم بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، إذ أن من يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى، كما أنه سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسوب فقط ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى.