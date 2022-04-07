كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط تقديم المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد 2022، موضحة أنّ آخر فرصة للتقديم يوم السبت الموافق 9 أبريل الجاري، إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وفق مجموعة من الخطوات المحددة والتي يجب على ولي الأمر اتباعها جيدا، لافتة إلى أنّه غير مسموح بالتحويل في هذه النوعية من المدارس والتي تطبق فلسفة تعليم جديدة تركز على بناء شخصية الطالب من خلال أنشطة تسم بالـ«توكاتسو».

رابط تقديم المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد 2022

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنّ رابط تقديم المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد 2022، متاح الآن ولا يتم النظر أو قبول أي طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى غير الرابط الإلكتروني المحدد للتقديم، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بعيدا عن أولوية التسجيل.

وبالتزامن مع تحديد رابط تقديم المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد 2022، أكدت الوزارة، أنّ التقديم للعام الدراسي متاح للمدارس الجديدة لمراحل رياض أطفال المستوى الأول والثاني والصف الأول الابتدائي ولبعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية.

خطوات الدخول على رابط تقديم المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد 2022 والتسجيل

- الدخول إلى موقع المدارس المصرية اليابانية.

- قراءة النظام التعليمي وشروط وقواعد القبول والمستندات المطلوبة وقواعد سداد المصروفات الدراسية.

- الضغط على خانة «أوافق على جميع الشروط والأحكام».

- الضغط على زر «التقديم للمدارس».

- كتابة الرقم القومي للطفل أو الطفلة.

- كتابة سن الطفل فى أول أكتوبر سنة 2022.

-تحديد المرحلة المتقدم إليها الطفل أو الطفلة.

-الضغط على زر «اضغط هنا للتحقق من كون المستخدم إنسان وليس برنامج حاسوب».

- حال الاستفسار عن ملء البيانات يمكن الإرسال إلى البريد الإلكتروني ejssupport@moe.edu.eg

شروط تقديم المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد 2022

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية.

- بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومي بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية.

- أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم.

- بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة.

- لا يجوز الاستثناء من شرط السن.

- لا يتم القبول في المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة.

- حال وجود مدرستين أو أكثر في نطاق جغرافي واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس.

- الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة.

- وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظرا لطبيعة الجدول اليوم الدراسي المطول.

- لا يتم تقديم خدمة أتوبيسات توصيل الطلاب أو الوجبات.

- يوقّع ولي الأمر على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد في المدارس المصرية اليابانية.