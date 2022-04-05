«التعليم» تحدد السن المطلوب لوظائف المدارس اليابانية 2022-2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السن المطلوبة للتقديم لوظائف المدارس اليابانية، مشددة على ضرورة وجوب الالتزام بسنوات الخبرة بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم على ألا يزيد السن على الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2022.

وأشارت إلى أن خصائص النظام التعليمي باليابان تتمثل في أن اهتمام المدارس ليس منصبًا فقط على المستوى الأكاديمي للطالب وقدراته التحصيلية، لكن هناك اهتمام كبير بمهاراته الاجتماعية ليصبح عضوًا مسؤولًا في المجتمع، لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى بـ«متعة الحياة».

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ فلسفة التعليم التي تطبقها المدارس اليابانية، تهدف إلى «التنمية الشاملة للطفل» من خلال 3 ركائز أساسية وهي القاعدة الأكاديمية الصلبة أي المعلومات والمعرفة الأساسية والقدرة الذاتية على التعلم والتفكير والصحة الجسمانية والصحة الجسمانية والعقلية والشخصية السوية والسيطرة على الذات، ومهارات العمل الجماعي والتعاطف وفهم الآخر.

السن المطلوب للتقديم في وظائف المدارس اليابانية

مدير مدرسة

- من 35 - 45 سنة.

- 5 سنوات خبرة في مجال التدريس.

- 5 سنوات خبرة في الإدارة المدرسية.

وكيل مدرسة

- من 30 - 45 سنة.

- 10 سنوات خبرة في مجال التدريس.

- 5 سنوات خبرة في القيادة.

معلم رياض أطفال (إناث)

- من 25 – 35 سنة.

- 6 سنوات خبرة في مجال التدريس.

معلم تعليم أساسي

- من 25 – 40 سنة.

- 6 سنوات خبرة في مجال التدريس.

المدارس اليابانية المتاح التقديم لوظائف بها

- المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 3.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.

- المصرية اليابانية في المنطقة الصناعية بأكتوبر.

- المدرسة المصرية اليابانية بالحي الثالث - بالسادس من أكتوبر.

- المدرسة المصرية اليابانية في حدائق أكتوبر.

- المدرسة المصرية اليابانية في بنها.

- المدرسة المصرية اليابانية في العبور.

- المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه.

- المدرسة المصرية اليابانية في برج العرب.

- المدرسة المصرية اليابانية في برج العرب (2).

- المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى.

- المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة.

- المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ.

- المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر.

- المدرسة المصرية اليابانية في بني عبيد.

- المدرسة المصرية اليابانية في جمصة.

- المدرسة المصرية اليابانية في تمي الإمديد.

- المدرسة المصرية اليابانية في كفر صقر.

- المدرسة المصرية اليابانية في الزقازيق.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر (1).

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2).

- المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية.

- المدرسة المصرية اليابانية بطنطا.

- المدرسة المصرية اليابانية بسمنود.

- المدرسة المصرية اليابانية بيلا.

- المدرسةالمصرية اليابانية بقويسنا.

- المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم.

- المدرسة المصرية اليابانية بالسويس.

- المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية.

- المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد.

- المدرسة المصرية اليابانية في بورفؤاد.

- المدرسة المصرية اليابانية في العريش.

- المدرسة المصرية اليابانية في شرم الشيخ.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم.

- المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس.

- المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة.

- المدرسة المصرية اليابانية في بني سويف الجديدة.

- المدرسة المصرية اليابانية في مدينة قنا.

- المدرسة المصرية اليابانية في سوهاج.

- المدرسة المصرية اليابانية في الرديسية.

- المدرسة المصرية اليابانية في حي العقاد.

- المدرسة المصرية اليابانية بالغردقة 1.

- المدرسة المصرية اليابانية بالغردقة 2.

- المدرسة المصرية اليابانية بالوادي الجديد.

- المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح.

التقديم للمدارس اليابانية إلكترونيا

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للعمل بالمدارس اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، مشددة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني، والتأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي.