شروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022.. تعرف عليها

يرغب العديد من أولياء الأمور في التقديم لأبنائهم في المدارس المصرية اليابانية المختلفة وتحديداً في العام الدراسي 2022 - 2023، لذا تستعرض «الوطن» بالتفاصيل شروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022 وذلك حسب ما أعلنته وحدة المدارس اليابانية من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت.

في نقاط.. شروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022

1 - التقديم خلال العام الحالي خاص بمرحلة المستوى الأول من رياض الأطفال في كافة المدارس.

2 - التقديم على طلبات الالتحاق بالمدرسة للصفوف الدراسية الجديد يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للمدارس فقط، ولا يتم النظر إلى طلبات يتم التقديم من خلالها بطرق أخرى أو بعد انتهاء المواعيد التي تم تحديدها سابقاً.

3 - الشرط الأساسي أن يكون الطفل المتقدم إلى المدرسة مصري الجنسية، وفي حالة أنه يحمل جنسية أخرى لا يتم قبوله بها.

4 - من الشروط أيضاً أن يتوافق سن الطفل حسب الشريحة العمرية المعلنة للمرحلة التعليمية التي سوف يتقدم إليها، في أول أكتوبر من العام الجاري 2022.

5 - يشترط الالتزام بأن الإقامة تكون في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو على الأقل تكون في النطاق الجغرافي للمدرسة التي سيتم التقديم بها.

6 - على مستوى مختلف المدارس المصرية اليابانية لا يتم تقديم أي خدمات للأتوبيسات لتوصيل الطلاب أو تسليم وجبات.

7 - يوقع ولي الأمر على إقرار بالعلم والموافقة على كافة قواعد القيد داخل المدارس المصرية اليابانية، مع اللوائح الداخلية للمدرسة.

8 - مسؤولية نقل ملف الطفل من المدرسة المقيد بها إلى المدارس المصرية اليابانية تتبع ولي الأمر وفي حالة وجود بها مشكلة وعدم حلها خلال فترة 15 يوماً يتم رفض الملف والانتقال إلى الطفل التالي في قائمة الانتظار، وذلك دون الرجوع إلى ولي أمر الطالب.