زيادة عالمية في الطلب على خردة الحديد بعد توقف توريد البيليت الأوكراني

زاد الطلب على خردة الحديد بسبب الاضطرابات العالمية في سلسلة توريد الصلب والحديد الخام، بحسب شركة «Schnitzer Steel»، الأمريكية، مشيرةً إلى أن الطلب على المعادن الحديدية المعاد تدويرها وأسعارها ارتفع بشكل خاص منذ انقطاع إمدادات وحدات الصلب شبه النهائية والمواد الخام المعدنية البديلة عن منطقة البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أسعار الخردة عند مستويات مرتفعة تاريخيًا

الشركة الأمريكية كشفت في نتائج الربع المالي، إنه خلال الربع المالي ظلت أسعار المعادن الحديدية المعاد تدويرها «الحديد الخردة»، عند مستويات عالية تاريخيًا مع انخفاض في بداية الربع.

وأضافت أنه مع إغلاق الصين بسبب انتشار فيروس كورونا قبل أسابيع، فإن شحنات الخردة الحديدية إلى الولايات المتحدة تزايدت، بالإضافة إلى أن هناك عوامل أخرى تشير إلى هدوء الطلب على الخردة خاصة من قبل صناعة السيارات التي تعاني تباطؤ في الإنتاج.

150 دولارًا لطن خام الحديد

ويوم أمس، زادت أسعار خام الحديد إلى 150 دولاراً للطن في أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي، بحسب مؤشر «Trading Economics»، متوقعاً تداول خام الحديد عند 148.21 دولار أمريكي للطن متري بحلول نهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2022).

وبلغ إجمالي مبيعات «شنيتزر»، الخردة الحديدية 1.07 مليون لتر في الربع الثاني من السنة المالية، ارتفاعا من 977 ألف لتر في العام الماضي.

تراجع أرباح البيع

وسجلت شركة إعادة تدوير المعادن ومصانع الصلب ربحًا صافياً قدره 38 مليون دولار من مبيعات بلغت 783.2 مليون دولار في الربع المالي الثاني، مقارنة بدخل قدره 46 مليون دولار على مبيعات بلغت 798.1 مليون دولار في الربع من العام الماضي.

وقبل أيام أعلنت شركات إنتاج الحديد المحلية أسعار تسليمات أبريل الجاري، وتفاوتت الأسعار بين شركات الدرفلة وشركات الإنتاج المتكامل، في وقت لعب فيه توقف توريد البيليت الأوكراني بسبب الحرب الروسية دوراً في التسعير.