6 أسباب تخفض إنتاج الحديد الصيني في 2022.. منها دورة الألعاب الشتوية

توقعت مذكرة بحثية صادرة عن مؤسسة «جلوبال بلاتس»، أن يشهد سوق الحديد العالمي خلال العام الجاري تقلبات، ولكن بوتيرة أقل حدة من العام الماضي، وذلك بضغوط من ارتفاع أسعار الصلب في الصين بسبب التخفيضات الإلزامية بهدف تقليل انبعاثات الكربون في القطاع.

وأضافت المذكرة البحثية، أن تخفيضات إنتاج الحديد الصلب في الصين خلال عام 2022، ستكون أقل من العام الماضي، إذ يصعب أن تحدث تخفيضات مماثلة لعام 2021.

ارتفاع إنتاج الحديد الصلب في الصين خلال النصف الأول من 2022

كما توقعت أن يرتفع إنتاج الحديد الصلب بالصين خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم يعود للانخفاض مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام، مع بقاء إنتاج العام بأكمله ضمن مستويات عام 2021.

ووفقاً لما قالته مصادر صناعية ومشاركون في سوق الحديد الصلب للمؤسسة، فمن المتوقع أن يتقلص التقلب في أسعار الصلب، مع انخفاض متوسط ​​الأسعار السنوية ​​قليلاً، وذلك بسبب تباطؤ الطلب بشكل عام.

وشهدت أسعار لفائف المدرفلة سوق شنغهاي الفورية، تقلبات لتتراوح بين 4420 يوان/ طن، و6680 يوان/ طن متري في العام الماضي، بمتوسط ​​سنوي 5320 يوان/ طن، وفقًا لتقييم «جلوبال بلاتس».

4 إلى 5.5 ألف يوان لطن الحديد الصيني في 2022

فيما رجح المشاركون في التقييم، أن تتراوح أسعار العام الجاري بين 4 آلاف يوان/ طن و5,5 آلاف يوان/ طن.

وأشارت المذكرة البحثية لـ«جلوبال بلاتس» التابعة لبنك استثمار ستاندرد آند بورز، إلى العديد من العوامل المسببة لتحركات قطاع الحديد والصلب الصيني وتخفيض الإنتاج، أبرزها تقلص الطلب على العقارات والبناء، ومخاوف بشأن مرونة التصنيع، والتركيز الدولة الصينية على إزالة الكربون، وقرب انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وتأثر الطلب الخارجي على خام الحديد بسبب استمرار وضع حد للتصدير، وأخيراً تسارع بدء تشغيل قدرة تصنيع الحديد والصلب الجديدة بالصين في أوائل عام 2022.