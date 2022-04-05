استقرار أسعار السيارات في أول أسابيع رمضان: تبدأ بـ250 ألف جنيه

شهدت أسعار السيارات استقرارًا في الأسعار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم 2022، وفقًا لما أكده عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، والذي أوضح أن سوق السيارات الحديثة يشهد ركودًا واستقرارًا في الأسعار بعد موجه الغلاء العالمية بسبب التضخم والحرب الروسية الأوكرانية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الحديثة بين ناقل حركة «مانيوال» و«أوتوماتيك»، وهي كالتالي:

هيونداي I10 20

أسعار سيارات هيونداي I10 20 ناقل الحركة «أتوماتيك» / Elite 1200 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق 250,000 جنيه.

تويوتا بيلتا 2022

ناقل الحركة «أتوماتيك» / Active 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 250,000 جنيه.

هيونداي إكسنت RB 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة «أتوماتيك» / Highline TINTED GLASS 1600 CCالسعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 251,900 جنيه.

شنجان CS 15 2021

ناقل الحركة المستخدم بالسيارة «أتوماتيك» / L1 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 252,000 جنيه.

نيسان صني 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة «أتوماتيك» / Midline 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 253,000 جنيه.

سوزوكي بالينو 2021

ناقل الحركة المستخدم في سوق السيارات «أتوماتيك» 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق 254,000 جنيه.

فيات فيورينو 2022

ناقل الحركة المستخدم في السيارة «مانيوال» / OMBI CGN 1400 CC

السعر المتداول في سوق السيارات 254,900 جنيه.

سوزوكي سياز 2021

ناقل الحركة بالسيارة «أتوماتيك» / GLX 1500 CC

السعر المتداول في السوق 254,900 جنيه.

HCI 2021

الجيل الجديد ناقل الحركة المستخدم في السيارة «أتوماتيك» / Smart 1400 CC

السعر المتداول في السوق 255,000 جنيه.

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة المستخدم في السيارة «أتوماتيك» / E3 / Black Edtion 1600 CC

والسعر المتداول في السوق 255,000 جنيه.

بي واي دي‬ F3 2022

أسعار السيارات ماركة بي واي دي ناقل الحركة المستخدم في السوق «أتوماتيك» / جميع الكماليات 1500 CC

السعر الرسمي المتداول 259,500 جنيه.