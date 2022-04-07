محافظ البحر الأحمر يتفقد مصابي حادث انقلاب أتوبيس على طريق القصير

تفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، مستشفى الغردقة العام، للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق «سفاجا - القصير»، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية للمصابين، يرافقه الدكتور جمال المغربي، مدير مستشفى الغردقة العام.

المحافظ: تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين

ووجه محافظ البحر الأحمر، خلال الزيارة، الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية للمصابين، لافتاً إلى جاهزية المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب، مشيراً إلى توزيع المصابين على أقرب المستشفيات، لإسعافهم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم على وجه السرعة، حيث تم نقل مجموعة من المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وباقي المصابين تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه كلف السكرتير العام المساعد، اللواء عاطف وجدي، ووكيل وزارة الصحة، بالانتقال إلى مستشفى سفاجا المركزي، للاطمئنان على المصابين، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق الكامل مع مديرية أمن البحر الأحمر، التي دفعت بخدمات مرورية لتحقيق السيولة على الطرق.

مصرع 3 وإصابة 15 في حادث أتوبيس طريق القصير

وأوضح محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمستشفى الغردقة العام، مساء اليوم الخميس، أن الأتوبيس السياحي كان يقل 21 شخصاً، منهم 19 سائحاً بولندياً و2 مصريين، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص، 2 سائح بولندي وسائق مصري، وإصابة 15 آخرين، موجهاً خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بحادث انقلاب أتوبيس سياحي في منطقة «الكيلو 40»، على طريق «القصير - سفاجا»، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي، جرى تحويل عدد منهم إلى مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.