 الشحات مبروك: قلبي مايتحملش فرح كبير.. وربنا كرمني بالخلفة بعد 11 سنة

ذكر الشحات مبروك، بطل منتخب مصر في رياضة كمال الأجسام، موقف له تعرض فيه للحديث مع الله سبحانه وتعالي، قائلا «مكنتش عارف أنا فين، وبعد 11 سنة من إنجاب ابنتي مروة كنت أدعو الله أن أرزق بطفل آخر، وزوجتي حملت ويوم ولادتها تركتها في المستشفى وذهبت لأداء صلاة الجمعة، وصاحبي قالى إنى صليت ركعة واحدة».

الشحات: ربنا بيعطيني دايما على قدي وبيفرحني

وأوضح «الشحات»، خلال استضافته ببرنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، والذي يعرض على راديو «9090»، أنه لم يكن على قدر كاف من التركيز، ولكن كان يشكر الله سبحانه وتعالى على عطائه ونعتمه، حيث جعل زوجته تنجب بعد 11 سنة انتظار «ربنا بيعطيني دايما على قدي وبيفرحني، وهو عارف انى قلبي مايستحملش الفرحة الكبيرة أوي ولا الزعل الكبير، ولما باجي أصلى معنديش غير دعوة اللهم أكرمني، ربنا عارف كل حاجة عني ومش محتاج أقوله حاجة».

الشحات: ربنا استجاب لي وأكرمني بابنتي

وأضاف «الشحات» أنه ناجى ربه سبحانه وتعالى بأن ابنته الأولى دائما تحدثه بأنها وحيدة ولا أخوة لها، وتمنى لها أن يكرمها بشقيق أو شقيقة لها، «ربنا استجاب لي وأكرمني بمها بنتي، ودايما متفائل بكرم ربنا ونعمه عليا».

وأشار «الشحات» إلى أن أي أزمة لها وقت فرج من الله سبحانه وتعالى في الوقت المناسب الذي يراه، «ألاقى أكل وشرب ونفس، وياريت الواحد على قد ما يقدر يشكر ربنا».