حصر عقارات «السكر والليمون» و«حوش الغجر» تمهيداً لإزالتها

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال لجان حصر العقارات بمناطق «السكر والليمون»، و«حوش الغجر»، و«الجيارة» والملاصقة لسور مجرى العيون، الذي يشهد محيطه أعمال تطوير، في اطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات وتطويرها، وجعلها منطقة جذب سياحي من الطراز الأول، نظراً لوجود العديد من المواقع الأثرية بها، مثل متحف الحضارات، وبحيرة عين الحياة، ومجمع الأديان، إلى جانب أعمال التطوير بإنشاء حدائق الفسطاط، المخطط إقامتها على مساحة 500 فدان.

لجان لحصر العقارات العشوائية

وأكدت نائب المحافظ، خلال جولتها، بمنطقة سور مجرى العيون، على انتظام لجان الحصر في مباشرة عملها، وذلك فى إطار خطة القضاء على العشوائيات، وتغيير حياة المواطنين للأفضل، من خلال توفير حياة كريمة لهم، وذلك بإجمالي 520 عقاراً، تسكنها 1400 أسرة، حيث انتظمت كافة الخدمات، وباشرت لجان الحصر عملها، بإشتراك كافة الجهات الأمنية والأجهزة المعنية بحي مصر القديمة، والمنطقة الجنوبية بالقاهرة .

تذليل العقبات

وكشفت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن بدء أعمال الحصر اليوم، بإجمالي 109 عقارات، و336 أسرة، إلى جانب 49 نشاطاً تجارياً، على أن يتم استكمال أعمال لجان الحصر، لحين الانتهاء من كافة أعمالها، مؤكدة على عقد اللقاءات والزيارات الميدانية والمتابعات الدورية لتذليل العقبات، بهدف سرعة الانتهاء من الأعمال، طبقاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وحدات سكنية للمستحقين

وشددت نائب المحافظ على التكاتف مع المواطنين والتعاون معهم لتلبية كافة رغباتهم، من خلال العمل على انتظام أعمال لجان الحصر والتسكين والتظلم، لتحقيق العدالة من خلال تسليم المستحقين وحداتهم السكنية، تنفيذاً للخطة المتكاملة وللتوجيهات بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة وحداتهم التي تم الانتهاء من تنفيذها، ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.

أعمال تطوير لا مثيل لها

وأضافت أن احياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تشهد أعمال تطوير لا مثيل لها، للعمل على تطوير بعض المواقع، وإزالة العشوائيات الخطرة وغير الآمنة بالقاهرة، حيث جرى إخلاء جزء كبير من سور مجرى العيون، وإزالة المدابغ، وغيرها من الأمور التي تشوه البيئة وتضر بسلامة المواطنين، وأن مناطق «الجيارة» ومنطقة «السكر والليمون» و«حوش الغجر» من المناطق القديمة غير الآمنة، ويتم العمل على حصرها تمهيداً للإزالة، مع توفير بدائل مناسبة للسكان، وذلك في إطار إزالة عشوائيات حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة.