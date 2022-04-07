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«عبدالغفار» يوجه بتطوير شامل لمستشفى الهلال خلال زيارة مفاجئة

كتب:

مريم الخطري
07:36 م | الخميس 07 أبريل 2022
«عبدالغفار» يوجه بتطوير شامل لمستشفى الهلال خلال زيارة مفاجئة

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، زيارة مفاجئة لمستشفى الهلال، مساء اليوم الخميس، في إطار المتابعة الميدانية للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان.

أهمية مستشفى الهلال

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد الأهمية الخاصة التي يمثلها مستشفى الهلال، نظرًا للموقع الجغرافي، وما يقدمه المستشفى من خدمات متخصصة في علاج عيوب وإصابات العظام.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام العيادات الخارجية، والقسم الداخلي، وقسم الأشعة، وقسم العمليات، والرعاية المركزة، وقسم العلاج الطبيعي، وراجع ملفات دخول وخروج المرضى.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمستشفى، مع الحفاظ على عدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضى خلال أعمال التطوير، مضيفًا أن الوزير وجه بأن يشمل التطوير جميع مصاعد المستشفى.

توجيهات بتحديث أجهزة قسم العلاج الطبيعي

وتابع أن الوزير وجه أيضا بتحديث جميع أجهزة قسم العلاج الطبيعي من خلال هيئة الشراء الموحد، وتطوير القسم بالكامل، نظرا للإقبال الكبير على خدمات العلاج الطبيعي بالمستشفى.

يذكر أن مستشفى الهلال هو أحد مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 3000 متر مربع، وإجمالي مساحة المباني 1680 مترًا مربعًا، ويضم 8 غرف عمليات، و238 سريرًا في القسم الداخلي، و17 سريرًا في قسم الرعاية المركزة، بالإضافة إلى 10 أسرة في قسم الاستقبال.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.