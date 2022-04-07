مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان.. اعرف الخدمات المقدمة من المصلحة

مع حلول شهر رمضان الكريم من كل عام، تغير جميع المصالح الحكومية مواعيد العمل، وتزامنا مع ذلك يريد عدد كبير من المواطنين عبر «جوجل»، معرفة أوقات الذهاب لمكاتب وفروع الشهر العقاري المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتوثيق وتسجيل العقود والأوراق الرسمية بصفة دورية، لكونه واحدا من أهم المصالح الحكومية، للتوثيق وتسجيل العقود.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان.

مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان

تبدأ مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان، بداية من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف مساءً، على مستوى محافظات مصر خلال شهر رمضان الكريم، إذ يستمر العمل داخل الشهر العقاري طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

جدير بالذكر، أن وزارة العدل قد أتاحت عددًا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشهر العقاري عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك تسهيلًا على المواطنين الراغبين في إنهاء المعاملات الخاصة بالشهر العقاري، والحصول على الخدمات المختلفة بالشهر العقاري، إذ يتمكن المواطن من خلال زيارة البوابة من الحصول على خدمات الشهر العقاري الإلكترونية 2022.

كما تتيح بوابة مصر الرقمية، إمكانية الحصول على خدمات الشهر العقاري الإلكترونية 2022، من خلال إجراء خطوات عدة من داخل المنزل، والحصول عليها، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق، أو مصلحة الشهر العقاري.

خدمات الشهر العقاري الإلكترونية

تتمثل الخدمات الإلكترونية، التي تتيحها مصلحة الشهر العقاري، عبر بوابة مصر الرقمية، في:

- استخراج صورة من عقد مشهر.

- استخراج صورة من كتاب دوري.

- استخراج صورة من منشور مالي.

- استخراج صورة من منشور فني.

- استخراج شهادة تصرفات عقارية.

- ترجمة عقد مشهّر.