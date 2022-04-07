مصرع سيدة وإصابة 2 في تصادم «توكتوك» وسيارة بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توكتوك»، أمام شركة الكهرباء بمدينة النوبارية، التابعة لمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.

إخطار مدير أمن البحيرة بحادث النوبارية

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى النوبارية العام جثة سيدة ومصابين آخرين بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة «توكتوك» وسيارة ملاكي، بمدينة النوبارية، وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات.

أسماء المتوفية والمصابين في تصادم ملاكي و«توكتوك»

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «حمدية علي السيد»، 35 سنة، مقيمة بمدينة العامرية في محافظة الإسكندرية، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال التحقيقات.

فيما أصيب كل من «إسلام أحمد شاكر»، 16 سنة، مقيم بالعامرية، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«مها حمدي محفوظ»، 20 سنة، مقيمة بالعامرية، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه نزيف في المخ، ويجري عمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.