أسعار الطماطم والخضروات اليوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022

يأتي شهر رمضان الكريم، ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار جميع الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية، خصوصًا بعد أن شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، ومن أهم تلك الخضروات التي يبحثون عنها هي أسعار الطماطم، نظرا لأنها السلعة الأكثر استخدامًا في تحضير الطعام والسلطات في الإفطار والسحور.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 7 أبريل من عام 2022، بالإضافة إلى أسعار الخضروات الأخرى في الأسواق المصرية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الطماطم

ووصلت أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور إلى قيمة مالية تتراوح بين 9 و12 جنيهًا.

أسعار البطاطس

فيما تراوحت أسعار البطاطس في سوق العبور إلى ما بين 2.5 و4.5 جنيه.

أسعار البصل

وتراوحت أسعار البصل اليوم الخميس بين 1 و 2.5 جنيه.

أسعار الكوسة

فيما وصلت أسعار الكوسة إلى قيمة مالية تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاصوليا

وجاءت أسعار الفاصوليا اليوم الخميس في سوق العبور لتصل إلى قيمة مالية تتراوح بين 5 و 9 جنيهات.

أسعار الفلفل الرومي

وبلغ سعر الفلفل الرومي اليوم في سوق العبور ما بين 12 و 18 جنيها.

أسعار الملوخية

ووصلت أسعار الملوخية إلى ما بين 7 و11 جنيهًا.

أسعار الخيار

وجاءت أسعار الخيار اليوم في سوق العبور لتصل إلى ما بين 6 و8 جنيهات.

أسعار البسلة

ووصلت أسعار البسلة اليوم في سوق العبور إلى ما بين 6 و9 جنيهات.