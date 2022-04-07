شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. تربويون يضعون الأساسيات

حدد خبراء تربوين، شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات بداية من العام الدراسي المقبل 2022-2023، والتي تسهم في سد العجز في المعلمين خاصة في مراحل الابتدائية والإعدادية، مؤكدين ضرورة استغلال المعلمين الذين يرغبوا في التقديم المدة المتبقية في الاستعداد الجيد للمسابقة والاستفادة من دورات التحول الرقمي وفلسفة التعليم الجديدة وفهم أبعادها للاستعداد لاختبارات المسابقة.

شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. التأهيل التربوي

وفي البداية تقول الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، إن شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 تتمثل في التخصص التربوي، وأن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، حاصلا على دورات في التحول الرقمي، مرجحة أن السن سيكون عاملا أساسيا في التقديم للمسابقة.

وأضافت «إيلارية»، لـ«الوطن»، أن شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 تشمل أيضاً أن تكون الأولوية لمن هم أقل من سن 45 عاما، مؤكدة أهمية استغلال المدة المتبقية قبل إعلان موعد التقديم في الاستعداد الجيد للمسابقة بالاطلاع على المناهج الجديدة والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة، في كيفية شرح المقرر الدراسي بأسلوب مبسط وجذاب.

ونصحت الدكتورة إيلارية عاطف، المتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 بالاطلاع على المناهج الدراسية والتمكن من الجوانب التربوية العملية التعليمية والتي تشمل فن إدارة الصف وخلق بيئة تعلم جاذبة، لافتة إلى أنّه في حالة عدم الحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية يجب عليهم التوجه لأقرب كلية تربية والحصول على دبلوم عام في التربية لأنه شرط أساسي للحصول على وظيفة معلم.

شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. القدرة على استخدام التقنيات الحديثة

من جانبها، أكدت الدكتورة فايزة الحسيني، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، أنّ شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 أبرزها ضرورة الخبرة الاجتماعية للمتقدم والقدرة على إدارة الفصل والخلفية المعرفية بالتخصص في كل متقدم والتأهيل التربوي، موضحة أن كليات التربية عليها دور كبير في تأهيل خريجيها لعملية التدريس.

وأضافت «فايزة»، لـ«الوطن»، أن شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 تشمل أن يكون المتقدم لديه خلفية في استخدام التقنيات الحديثة في عملية التدريس، مشيدة بالمسابقة لأنّها ستسهم في حل مشكلة العجز في المعلمين بحلول جذرية على أرض الواقع.