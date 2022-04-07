«خطف البنات» ورفع قضية على القانون.. تحدي فاتن أمل حربي في الحلقة 6

بعد انفعال السيدة المغلوبة على أمرها في مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 5 على قاضي المحكمة لاعتراضها على قانون الأحوال الشخصية، حبست لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك قررت رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية الذي تراه غير منصف لحقوق المرأة عقب الانفصال.

رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية

وناقشت الحلقة 6 من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم وتيرة الأحداث بعد الإفراج عنها، لتبدأ الإجراءات بشأن رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية وهو ما يخوفها منه المحامي «شكيب»، وتعترض عليه صديقتها «ميسون»، لكنها تصمم على رغبتها حتى وقفت أمام قاضي المحكمة عند سؤاله لها عن رغبتها في رفع قضية على القانون وأكدت ذلك.

خطف فتيات فاتن أمل حربي في الحلقة 6

واجهت فاتن طليقها «سيف» وهي تخرج من المحكمة وكلاهما ينظر للآخر بنظرات الانتقام حتى أسكبت عليه المياه وهي في السيارة، لكنه سخر مما فعلته، وواصلت الأحداث مناقشة قضية الرؤية التي رفعها زوجها لتحديد موعد لرؤية الابنتين «يارا، ونادين»، ولم تمتنع فاتن عن رؤيته لهما أمام المحكمة.

واختتمت أحداث الحلقة بخطف زوجها للأطفال وسحب ملفهما من جديد، ولا يرى القانون أنه خطفهما لأنه الوالد وتزداد الأحداث تشويقًا لدى المتابعين لتشابهها بما يحدث مع الكثير من السيدات في الواقع.