الإخوان يحشدون للاستفتاء على الدستور في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 التي حملت عنوان حصار المحكمة الدستورية، باجتماع بين محمد مرسي ومحمد البتاجي أحد رجال جماعة الإخوان الإرهابية للانتهاء من كتابة الدستور، ثم يبدأ الاستفتاء على الدستور الذي وضع بنوده مجموعة من رجال الجماعة الإرهابية.

وانتقلت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 إلى اجتماع بين مرشد جماعة الإخوان محمد بديع «عبدالعزيز مخيون» وخيرت الشاطر «خالد الصاوي»، للتحضير للاستفتاء على الدستور والتنسيق لحشد مسيرات تضم أنصارهم تجاه عدد من الميادين الجمهورية لدعم الدستور ورئيس الجماعة الإرهابية، وجاء ضمن الحلقة عدد من المشاهد الأرشيفية من المظاهرات التي انطلقت تحت عنوان مليونية الشرعية الشريعة في ديسمبر 2012.

الأخوان يحضرون لإعلان الاستفتاء على الدستور في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6

وتدور أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6، حول فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية والأزمات السياسية والاقتصادية التي مرت على البلاد في الفترة من 2012 إلى 2013، بداية من الإعلان الدستوري والغضب الشعبي ضده، وصولًا إلى حصار المحكمة العسكرية.