يبحث الجمهور على مدار الساعات الماضية عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 والقنوات الناقلة، فمن المقرر أن تذاع الحلقة الجديدة من المسلسل مساء اليوم على قناتي «ON» و«ON دراما»، إضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، وتشهد الحلقة السادسة من المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي عدد من الأحداث المهمة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 والقنوات الناقلة

وحددت شبكة قنوات «ON» مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 والقنوات الناقلة، إذ تذاع الحلقة في تمام الساعة الـ9:30 على قناة «ON»، بينما تذاع على «ON دراما» في تمام الـ11:20 مساء، وتتاح الحلقة على منصة «Watch IT» الإلكترونية فور إذاعتها تلفزيونيا.

وفيما يتعلق بمواعيد إعادة الحلقة الجديدة، تبدأ مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 والقنوات الناقلة، على قناة «ON» في تمام الساعة الرابعة والثلث صباحا، بينما تكون الإعادة الثانية في تمام الثالثة والنصف عصرا، وتعاد الحلقة السادسة 3 مرات على قناة «ON دراما»، الأولى في الخامسة إلا ثلث صباحا، والثانية في تمام العاشرة والنصف صباحا، أما الإعادة الثالثة تكون في تمام الساعة السادسة مساء.

تفاصيل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5

وتضمن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 التي حملت عنوان «الإعلان الدستوري»، عدد من الأحداث المهمة وكواليس عدد من القرارات الرئاسية التي تم اتخاذها خلال تلك الفترة بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية، وحقائق تطورات الأوضاع حينها.

وخلال الحلقة، عاد المخرج بيتر ميمي بالأحداث إلى نوفمبر 2012 بداية من رفض «مرسي» حضور حفل تنصيب البابا تواضروس وإيفاد مندوبا عنه، وهو ما يكشف أنّه لم يكن رئيسا لكل المصريين، إضافة إلى إصدار الإعلان الدستوري الذي أدى إلى اندلاع المظاهرات.