سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة 8-4-2022 في الأسواق

سعر طبق وكرتونة البيض من اكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون بشكل كثيف خلال شهر رمضان الكريم، فبجانب طبق الفول، يتم تحضير وتجهيز البيض باعتباره وجبة أساسية على السحور، إذ أنه يمد الجسم بالكثير من البروتينات التي تساعده على أن يحافظ على طاقته خلال ساعات الصيام.

واهتماما بأكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون، والتي يحرصون على البحث عنها بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل من عام 2022، وفق رئيس شعبة الدواجن الدكتور عبد العزيز السيد، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر أبريل الجاري، استقرت خلال الأيام القليلة الماضية، وجاء سعر طبق وكرتونة البيض البلدي اليوم ليسجل قيمة 55 جنيهًا من المزرعة للتاجر، بينما تصل للمستهلك اليوم بسعر 62 جنيها.

وأضاف «السيد» خلال حديثه لـ«الوطن» أن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة، وصلت إلى قيمة مالية تتراوح بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم للمستهلك والمواطنين إلى 56 جنيها، كما يتم بيع طبق البيض الأحمر بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمواطنين بسعر 60 جنيهًا.

كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض والتي تحتوي على عدد 30 بيضة فقط لقيمة مالية تتراوح بين 65 و85 جنيها.

أسعار الدواجن في الأسواق

واختلفت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، وجاء سعر الكيلو و 200 جرام من الدجاج، ليتراوح سعرها بين 45 جنيها إلى 100 جنيها، كما جاء سعر الدجاج البانيه بين 110 و170 جنيهًا للكيلو الواحد، واختلف سعر الشيش طاووق بين 80 و110 جنيهات.