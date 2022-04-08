هل تتفاوض ريهام حجاج مع محمود حافظ مجددا؟.. مسلسل يوتيرن الحلقة 7

يبحث العديد من مشاهدي الأعمال الرمضانية عن توقعات مسلسل يوتيرن الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكل مثير، إذ انتهت الحلقة السابقة بالمكالمة الهاتفية بين كلا من «خالد»، الذي يجسده الفنان كريم قاسم، وزوج خالته الدكتور حاتم الكردي، الذي يؤدي دوره الفنان توفيق عبد الحميد، مع مصور الحادث «شوقي»، الذي يقدم دوره الفنان محمود حافظ، ليتفاوضوا معه.

توقعات مسلسل يوتيرن الحلقة 7

ومن المتوقع أن تستمر المشادات بين «شوقي وخالد» بعد تحرير المحضر ضده، عقب طلب «شوقي» من «يارا وخالد» 20 مليون جنيه مقابل سكوته عن الحادث، سوف يتصاعد التوتر بينهم.

كما أنه من المرجح أن تتواصل «يارا» معه مجددًا للتفاوض معه على المبلغ، واستلامها الصور والهاتف الذي وثق للحادث، حتى لا تقع تحت المساءلة القانونية، أو يعلم زوجها أنها كانت مع «خالد» وقتها.

أحداث مسلسل يوتيرن

ورفض «شوقي» التفاوض معهم في أحداث الحلقة 6 من مسلسل يوتيرن، وطلب منهم أن يكون التفاوض مع ريهام حجاج «يارا» فقط، وهدد والدها بشكل غير مباشر بأنه يعلم عنه وعن نجله ومكان عملهم كأطباء.

وكان «شوقي» طلب من «يارا وخالد» 20 مليون جنيه مقابل سكوته عن الحادث الذي تسببا فيه بمقتل سيدة بعد أن صدماها بالسيارة، كما أنه يبتزهم بصور الحادث التي التقطها بهاتفه، ودار بينه وبين «خالد» شجارا بعد رفض الأخيرة صيغة ابتزازه ودفع المبلغ الكبير، وانتهى بشجار دخل على إثره المستشفى، ولم يكتفي «شوقي» بضربه لـ«خالد» بل حرر محضرا ضده وهدده بالحبس.