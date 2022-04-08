«عبير الشرقاوي» عن تجربتها مع الطلاق: «عايزه أحارب مع فاتن أمل حربي»

أعربت الفنانة المعتزلة عبير صبري، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن سعادتها بمسلسل «فاتن أمل حربي»، لنيللي كريم، الذي يتناول معاناة المرأة المطلقة.

وكتبت عبير الشرقاوي : «عايزه أروح أحارب جهادًا فى سبيل الله مع فاتن أمل حربي».وأضافت في منشور أخر: «يا رب يا كريم اللهم تقبل من كل من عمل فى مسلسل فاتن أمل حربي سواء ممثلين أو عاملين أو المؤلف والمخرج.. تقبل منهم هذا العمل لوجهك الكريم تقبله منهم جهادًا في سبيلك وفي سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرة المظلوم».

واختتمت: «والله العظيم والله العظيم كنت وأنا رايحة محكمة الأسرة من كتر الفظاعة والبشاعة اللي شوفتها أقول لربى اللهم تقبل كل خطوة للمحكمة وكل مجهود وكل مليم جهادا فى سبيلك يا رب علشان أرجع حق إبني».

ملخص الحلقة 6 من مسلسل «فاتن أمل حربي»

وشهدت الحلقة6 من مسلسل فاتن أمل حربي قرارها برفع قضية ضد قانون الأحوال الشخصية الذي تراه غير منصف لحقوق المرأة بعد الانفصال، كما رفع «سيف»، طليق «فاتن»، قضية رؤية، ولم تعترض «فاتن»، على حقه في رؤية بناته، وبعد خروجهم من المحكمة أخذ ينظر كل منهما للآخر من زاوية الانتقام.

ومن ناحية أخرى تذهب «فاتن»، لبناتها في المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي لتفاجئ بأن والدهن سحب ملفهن من المدرسة لمدرسة أخرى وتصطدم بخطفة لهن.

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي يناقش معاناة المطلقة، وماذا يفعل بها زوجها من افتراء ومكائد من أجل عودتها له نادمة.