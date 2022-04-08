ماجدة خير الله تشيد بأداء مي كساب في مسلسل أحلام سعيدة: بأفضل حالاتها

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأداء الفنانة مي كساب في ختام الحلقة 6 من مسلسل أحلام سعيدة.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها بموقع «فيسبوك»: «قفلة حلقه النهارده من أحلام سعيدة، كانت مؤثره جدا، من المرات القليلة اللي بقتنع فيها بأداء مي كساب، عندما تكتشف فجاه أنها عاشت خدعه كبيره، وأن زوجها متزوج وله أبناء، بينما هي تعاني وتسعي لإنجاب طفل».

ماجدة خير الله: أحلام سعيدة حلقة 6 كانت مؤثرة جدا

وأضافت «خير الله»: «تمتص صدمتها ولكن دموعها تنهمر في صمت بليغ، أحلام سعيده تأليف هاله خليل، إخراج عمرو عرفه وبطوله يسرا، غادة عادل، مي كساب والثلاثة في أفضل حالتهن».

شهدت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6 بطولة يسرا، عدة تطورات، إذ ذهبت «ديدي» لتقديم بلاغا آخرا ضد شقيقها وكشفت أنه كان متهما من قبل بقضية شروع في عملية قتل.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6

ومن ناحية أخرى، بدأت تتقرب «ديدي» بشكل أكبر لـ«شيرين وليلى»، إذ طلبت منهما أن يأتيان إليها في المنزل، لتبدأ كل واحدة منهما في الحكي عن مشاكلها وكواليس حياتها، لتروي «ليلى» رفض زوجها الإنجاب منها وتتفاجأ من خلال بحث «شيرين» عن حساب زوجته عبر «فيسبوك» أنه لديه طفلين وليس طفلة واحده كما أقنعها، لتشعر وقتها «ليلى» بالصدمة لخداع زوجها لها كل هذه الفترة وتنخرط في حالة بكاء شديدة.

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة، حول 3 سيدات هن «ديدي وليلى وشيرين»، اللاتي تجمعهن الظروف سويا من خلال جروب لمصابي الأرق عند النوم، ويصبحن أصدقاء وتنشأ بينهم خلال الأحداث العديد من المفارقات الكوميدية.