زوج مي كساب يواصل خداعه لها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6

شهدت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6 تفاصيل مشوقة، والتي جاءت نحو «ليلى»، وتلعب دورها مي كساب، باستمرارها في محاولات الإنجاب من زوجها «حازم» الذي يجسد شخصيته الفنان نور محمود.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6

وتوالت الأحداث في مسلسل أحلام سعيدة بذهاب «ليلى»، إلى الطبيب المتابع لحالتها الصحية، والذي أخبرها بضرورة سرعة إنجابها؛ لبدء نقصان فرصها في الإنجاب بسبب تقدمها في العمر.

وفي المشهد التالي، سرعان ما توجهت «ليلى» لزوجها «حازم» لإخباره بالأمر لكنه تملص منها مرة أخرى.

مي كساب تكتشف خيانة زوجها لها

واختتمت الحلقة أحداثها عندما اكتشفت «ليلى» خيانة زوجها «حازم» لها، بعد أن توصلت لحساب زوجته الأخرى على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وشاهدت صور زوجها مع ابن له، لتصطدم بإخفائه حقيقة زواجه عنها قبل أعوام طويلة، قائلة: «كان مفهمني إنه متجوز من سنة بس».

وانتهى المشهد بمحاولة كل «ديدي هانم» النجمة يسرا و«شيرين» الفنانة غادة عادل، في التخفيف عن «ليلى»، بعد اكتشافها خيانة زوجها، ما سبب لها حالة بكاء هيستيري لم تتمكن من السيطرة عليه.