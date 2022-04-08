ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض مسلسل المشوار الحلقة 7، إذ ينتظر قطاع كبير من الجمهور الأحداث القادمة من المسلسل بعد تصاعد الحلقات الماضية والكشف عن الآثار التي يمتلكها محمد رمضان في الحلقة 6، وفي السطور التالية نستعرض لكم مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 7 والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 7

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 7 والقنوات الناقلة، فهي تُعرض الليلة الجمعة على شاشة قناة DMC الساعة 8:10 مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة الأولى في الساعة الثانية صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 1:45 مساء اليوم التالي.

أما فيما يخص مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 7 على شاشة قناة DMC دراما، فيتم عرض الحلقة 7 الليلة الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 4:30 صباحا، بينما الإعادة الثانية في الساعة 10:30 صباحا.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 6

كشفت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 6 اختباء محمد رمضان وأسرته في حديقة الحيوان والتركيز على جمال المشهد، بالإضافة إلى احتواء الحقيبة التي يملكها على الكثير من الآثار بجانب الدولارات، ورغبته في تصويرها والبحث عن مشتري ليتاجر بها.

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وقام ببطولته مجموعة من النجوم، وهم محمد رمضان، دينا الشربيني، حنان يوسف، محمد علي رزق، محمود الليثي، ندى موسى، أحمد صفوت، أحمد مجدي، أحمد كمال، كارولين خليل، وغيرهم من الفنانين.