على غرار الأسطورة والبرنس.. محمد رمضان يبكي بعين واحدة في المشوار

دائما ما يثير الفنان محمد رمضان تفاعل جمهوره خلال أعماله الدرامية في شهر رمضان، بمشهد بكائه بعين واحد؛ إذ أنه يظهر في هذا المشهد خلال العديد من مسلسلاته.

محمد رمضان يبكي بعين واحدة في مسلسل المشوار

شهد مسلسل المشوار الحلقة 5، بكاء محمد رمضان بعين واحدة، بعد عثوره على زوجته ورد وابنه رحيم، إثر غيابهما عنه يوم كامل؛ إذ أنهم كانوا يهربون من رجال وجيه الشوربجي، والتجئوا إلى جراج تروماي للاحتماء به، وخرج ماهر للبحث عن مكتب صرافة لتحويل بعض الدولارات، فاشتبهت الشرطة فيه، وحبسته في قسم شرطة العطارين، وبعد خروجه في اليوم التالي يجد أن ورد اختفت هي وابنهما، ومع إيجاده لهما يدخل في نوبة بكاء متأثرا، لكن بعين واحدة.

أعمال بكي فيها محمد رمضان بعين واحدة

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يبكي فيها محمد رمضان بعين واحدة؛ إذ تكرر ذلك المشهد في أغلب مسلسلاته وأعماله الدرامية، خاصة الرمضانية منها، أبرزها: الأسطورة، البرنس، زلزال، ابن حلال، وغيرها من الأعمال.

محمد رمضان يتاجر في الآثار

وكانت الحلقة 6 من مسلسل المشوار كشفت عن متاجرة محمد رمضان في الآثار، وظهرت حقيبته مليئة ببعض القطع والمجوهرات الفرعونية، وبحثه عن مشترٍ لها.