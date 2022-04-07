«عودة ماهر إلى ورد في المشوار».. ملخص الحلقة 5 من مسلسلات رمضان

أحداث جديدة شهدتها الحلقات الخامسة من مسلسلات رمضان 2022، ففي مسلسل الاختيار 3، جاءت تحت اسم «الإعلان الدستوري»، حيث التقى زكريا ومصطفى ومروان، وأبلغهم زكريا بأنه علم من مصادره، بأن المعزول مرسي الذي يجسد شخصيته الفنان صبري فواز ينوي إطلاق إعلان دستوري يسهدف إشعال الأجواء، وستكون القرارات الرئاسية نهائية وغير قابلة للطعن، وسيعين رئيس الجمهورية النائب العام.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة في الحلقات الخامسة من مسلسلات رمضان»، وخرج الملايين في ميدان التحرير ورفضت الإعلان الدستوري، وتابع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك المشهد وطلب مقابلة مرسي، وذهب إلى قصر الاتحادية، وحذره من الانقسام.

مسلسل المشوار

أما مسلسل المشوار، فقد شهدت أحداث الحلقة الخامسة منه، عودة ماهر إلى ورد بعدما افترقا في الإسكندرية وهربا من رجال وجيه بيه، وعادت ورد إلى القاهرة وذبت لحديقة الحيوان والتقت ماهر، وتستكمل النيابة التحريات عن القطع الأثرية المفقودة من المتحف.

مسلسل العائدون

الحلقة الخامسة من مسلسل العائدون، شهدت محاولة تفجير دار القضاء العالي، التي أحبطها الضابط عمر الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، مع رجال المخابرات، الوصول إلى الدواعش الذين جاءوا من الخارج إلى مصر، ورصدوهم من خلال كاميرات المراقبة وسط القاهرة، وجرى إفشال المخطط.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيللي كريم، بكاء ميسون (هالة صدقي) بعد حديثها عن اختفاء زوجها منذ سنة، وذهبت إلى قسم الشرطة لمعرفة ما إذا كانوا توصلوا إلى معلومات جديدة، واستكملت فاتن تحضير مستلزمات المدرسة والأكل لبناتها لكنها تعرض لأذى نفسي كبير من المدرسين والتلاميذ هناك بسبب الخلافات مع طليقها سيف.