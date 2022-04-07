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محمود مسلم

مسلسل المشوار الحلقة 6.. محمد رمضان يتاجر في الآثار

كتب:

وداد خميس
09:36 م | الخميس 07 أبريل 2022
محمد رمضان

محمد رمضان

يترقب قطاع كبير من الجمهور أحداث مسلسل المشوار الحلقة 6، بطولة الفنان محمد رمضان ودينا الشربيني، خاصة بعد عثور ماهر على ورد في الحلقة الماضية، وبحثه عن مكان للإقامة به، بعد هروبهما من مدينة الإسكندرية.

احداث مسلسل المشوار الحلقة 6

شهدت الحلقة 6 من مسلسل المشوار الحلقة 6، هروب محمد رمضان من رجال الأمن الموجودين في حديقة الحيوان، للاختباء والنوم بها، وبالفعل نجح في ذلك، في مشهد يحتوي على العديد من اللقطات التي تبرز جمال المكان والحيوانات الموجودة به، التي تفاعل معها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان يتاجر في الآثار 

وكشفت أحداث الحلقة 6 من مسلسل المشوار أن حقيبة محمد رمضان لا تحتوي على الدولارات فحسب، وإنما مليئة أيضا بقطع الآثار والمجوهرات الفرعونية، وبعدما أخبرت زوجته ورد أنها تعبت من الهرب المستمر الذي يعيشانه، أخبرها أنه سيبحث عن مشترٍ لتلك القطع من الآثار لبيعها والمتاجرة بها، وهذا يعد سبب خوف «رمضان» المستمر من وجيه الشوربجي، وعلاقته بقضيته التي اتهم فيها، وهي تهريب الآثار.

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بقلم وداد خميس