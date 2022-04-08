استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

استقر سعر اليورو، اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصر، بعد انخفاضه، أمس الخميس، وفقا لآخر تحديث للبنوك المصرية.

وتراجع سعر اليورو بقيمة 9 قروش، وتعتبر العملة الأوروبية من أهم العملات التي يقبل على شرائها المصدرين والمستوردين من البنوك وشركات الصرافة لتدبير الاعتمادات المستندية.

وتم التراحع عن شراء اليورو من جانب المواطنين منذ 21-3-2022 لسعره التنافسي في شركات الصرافة والبنوك بعد إجراءات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الأخير.

سعر اليورو اليوم الجمعة في البنوك

سجّل سعر اليورو في البنوك المختلفة، اليوم الجمعة 8-4-2022 سواء في البيع والشراء تباينًا من بنك إلى آخر.

وعُرض اليورو في مصر بأعلى سعر للبيع بنك الاستثمار العربي بسعر 19.9965 جنيه، وجاء الأهلي اليوناني في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر20.0511 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.0931 جنيه للبيع، مقابل 19.8522 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 20.1058 جنيه للبيع، مقابل 19.8922جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي سعر 20.1132 جنيه، مقابل 19.9965 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في المصري الخليجي إلى نحو 20.113 جنيه للبيع، مقابل 19.8684 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك cib، بسعر 20.1058 جنيه، مقابل 19.8922 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك المشرق نحو 20.1058 جنيه، مقابل 19.8739 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في قناة السويس بسعر 20.073 جنيه، مقابل 19.8924 جنيه للشراء.