سعر اليورو اليوم الخميس 7-4-2022 فى مصر.. تراجع 9 قروش بالبنك المركزي

واصل سعر اليورو، اليوم الخميس 7-4-2022 في مصر، التراجع بقيمة 9 قروش خلال يوم ليباع فى البنك المركزى بسعر 20.0385 مقابل 20.1109 جنيه أمس الأربعاء وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويواصل اليورو التراجع حيث يعد من العملات التي جرى التنازل عنها من جانب المواطنين لسعرها التنافسي بين شركات الصرافة والبنوك بعد إجراءات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الأخير.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجّل سعر اليورو في البنوك المختلفة، اليوم الخميس 7-4-2022 سواء في البيع والشراء تباينًا من بنك إلى آخر.

وعُرض اليورو في مصر بأعلى سعر للبيع بنك التعمير والاسكان بسعر 20.0782 جنيه، وجاء الكويت الوطني في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 19.9944 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.0383 جنيه للبيع، مقابل 19.836 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 20.073 جنيه للبيع، مقابل 19.8924جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي سعر 20.1447 جنيه، مقابل 19.9527 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في المصري الخليجي إلى نحو 20.07 جنيه للبيع، مقابل 19.89 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك cib، بسعر 20.073 جنيه، مقابل 19.8924 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك المشرق نحو 20.073 جنيه، مقابل 19.8924 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في قناة السويس بسعر 20.073 جنيه، مقابل 19.8924 جنيه للشراء.