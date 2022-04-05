سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

شهد اليورو اهتماما كبيرا من المواطنين، حيث زادت متابعة أسعار مختلف العملات بعد الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في اختلاف أسعار العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي، وأثرت على الاقتصاد.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار، نستعرض سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل اليورو في بنك مصر 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.98 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 20.26 جنيه للبيع مقابل 19.99 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك اليوم الثلاثاء 5 أبريل الحالي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 20.22 للبيع مقابل 20.00 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 20.13 جنيه للبيع، مقابل 19.98 جنيه للشراء اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 20.21 جنيه، مقابل 20.02 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، وسجل اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 20.21 جنيه للبيع، مقابل 20.02 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.33 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.33 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء، وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 18.29 جنيه للبيع، مقابل 18.19 جنيه للشراء.