سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 9-4-2022 في البنوك المصرية

يسعى عدد كبير من المواطنين لمتابعة سعر الدينار الكويتي، حيث شهد سعره تغيير مقابل الجنيه المصري، ودفعت التغييرات التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية المواطنين للاهتمام بأسعار العملات المختلفة مثل الريال السعودي واليورو والدولار، ويعد الدينار الكويتي من أبرز العملات التي تشهد عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 9 أبريل الحالي مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 56.12 جنيها للشراء مقابل 60.22 جنيها للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب آخر توقعات وردت قبل اليوم السبت، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 57.63 جنيها للشراء مقابل 60.22 جنيها للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 59.84 جنيها للشراء مقابل 60.25 جنيها للبيع، في البنك المركزي المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

وسجل الدينار الكويتي 57.28 جنيها للشراء مقابل 63.02 جنيها للبيع في البنك العربي الإفريقي، ، كما سجلت العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري نحو 57.54 جنيها للشراء مقابل 60.20 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.44 جنيها للشراء مقابل 60.16 جنيها للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 9 أبريل الحالي.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.27 جنيها للشراء و60.13 جنيها للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 9 أبريل الحالي.