سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7-4-2022 في البنوك المصرية

يتابع البعض بشكل يومي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المؤسسات المصرفية، حتى يمكنهم تحديد أفضل الأماكن للشراء أو بيع العملة العربية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية في المجال الاقتصادي وأسعار العملات العربية، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية معاملات اليوم الخميس الموافق 7 أبريل الحالي، في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة,

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 56.12 جنيه للشراء مقابل 60.22 جنيه للبيع، فيما وصل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 57.63 جنيه للشراء مقابل 60.22 جنيه للبيع، وسجل سعر بيع الدينار الكويتي 59.84 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري مقابل 60.25 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بينما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 57.54 جنيه للشراء مقابل 60.20 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك عن بداية تعاملات اليوم الخميس.

كما سجل اليوم سعر بيع الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.27 جنيه للشراء و60.13 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وجاء سعر بيع العملة الكويتية 57.28 جنيه للشراء مقابل 63.02 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي، فيما سجل سعر بيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.44 جنيه للشراء مقابل 60.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء في بنك مصر، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.34 جنيه للبيع مقابل 18.24 جنيه للشراء.