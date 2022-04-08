سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-4-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اهتماما كبيرا من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، حيث زادت معدلات البحث عن أسعار العملات المختلفة مثل الدولار واليورو والريال السعودي، ومن أبرزها الدينار الكويتي الذي يعد من أغلى العملات في العالم.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل الحالي مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وغيرها، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 56.12 جنيه للشراء مقابل 60.22 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب آخر توقعات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك مصر 57.63 جنيه للشراء مقابل 60.22 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.44 جنيه للشراء مقابل 60.16 جنيها للبيع، وسجل سعر العملة الكويتية 57.28 جنيه للشراء مقابل 63.02 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي 59.84 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري مقابل 60.25 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.27 جنيه للشراء و60.13 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 57.54 جنيه للشراء مقابل 60.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 20.03 جنيه للبيع، مقابل 19.8 جنيه للشراء، وسجّل اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 20.07 جنيه للبيع، مقابل 19.89 جنيه للشراء.