مياه إسكندرية تطلق مسابقة ثقافية في رمضان.. الشروط والجوائز

أطلقت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، المسابقة الثقافية الرمضانية، والتي تقام بشكل يومي وتمنح الفائزين الثلاثة يومياً مكافآت مالية، تبدأ من 100 جنيه إلى 250 جنيهاً، بالإضافة إلى 10 فائزين أصحاب أعلى مجموع، عقب انتهاء الشهر الكريم.

تفاصيل مسابقة مياه الإسكندرية في رمضان

1- المسابقة متاحة للجميع.

2- للدخول الى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

3- رقم الدخول هو (أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول، بالإضافة إلى كلمة السر).

4- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يومياً اختيار من متعدد.

5- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال شهر رمضان الكريم.

6- حتى تكون مرشحاً للفوز يومياً، يجب حل الثلاثة أسئلة بشكل صحيح.

7- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم، حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

8- يتم اختيار ثلاثه فائزين يومياً بطريقة عشوائية آلية.

9- يتم الإعلان عن الفائزين يومياً من خلال صفحة شركة مياه الشرب في الإسكندرية الرسمية على موقع «فيسبوك».

10- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

11- يتم تسليم الجوائز أسبوعياً خلال شهر رمضان.

جوائز مسابقة رمضان اليومية

الجائزة الأولى: 250 جنيها.

الجائزة الثانية: 150 جنيهاً.

الجائزة الثالثة: 100 جنيه.

أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر: 500 جنيه لكل متسابق.

رابط مسابقة رمضان

يمكن لجميع أبناء الإسكندرية المشاركة في المسابقة، التي تنظمها إدارة البوابة الإلكترونية وإدارة التسويق، من خلال البوابة الإلكترونية للشركة https://alexwater.com.eg/ أو الرابط التالي المباشر https://alexwater.com.eg/quiz_awco