«رمضانا ثقافة ووعي».. تفاصيل مسابقة جديدة لهيئة الكتاب و60 جائزة للفائزين

تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية، أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن انطلاق المسابقة الرمضانية «رمضانا ثقافة ووعي » تتكون المسابقة من مجموعة من الأسئلة تقسم علي مرحلتين، أسئلة للمرحلة العمرية الاولي من سن 6 الي 12 عاما عن شخصية وطنية ذات تأثير كبير في تاريخ مصر، وهناك أسئلة للمرحلة الثانية من سن 12 الي 18 عاما عن سلسلة كتب «ما».

وتعد سلسلة «ما» الصادرة عن الهيئة العامة الكتاب مشروع معرفي يتيح للقارئ وخاصة الشباب التعرف على المداخل الأساسية للمعرفة في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والفكرية والأدبية وغيرها.

طريقة المشاركة فى مسابقة «رمضانا ثقافة ووعي»

وأوضحت الهيئة في بيان: سيتم الإعلان عن السؤال كل فجر يوم جديد علي الصفحة الرئيسية للهيئة المصرية العامة للكتاب علي الفيس بوك وعلي الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويتم الاجابة علي السؤال عن طريق الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من هنا:

الإعلان عن الفائزين في نهاية رمضان

وسيتم الاعلان عن الفائزين في نهاية شهر رمضان ومكافاتهم بمكتبة من الكتب الثقافية المتنوعة، حيث تم رصد 60 جائزة تحوي كل منها مائة كتاب من إصدارات الهيئة ومفاجآت اخري.

وأعلنت وزيرة الثقافة تفاصيل خطة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية خلال شهر رمضان المبارك والتي تأتى ضمن اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي المنعقدة بالتنسيق مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو وتشمل الفعاليات 1479 فعالية متنوعة تقام فى الفترة من 7 رمضان الجاري ويتم تنفيذها فى جميع المحافظات المصرية.

وتستعد هيئة الكتاب لتنظيم الدورة العاشرة من معرض فيصل للكتاب، والذي سيقام في الفترة من 11 إلى 21 رمضان، بمشاركة عدد من دور النشر وقطاعات وزارة الثقافة، من بينها الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الكتب بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة للمعرض.