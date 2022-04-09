أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم السبت 9-4-2022

يساعد تناول الخضروات في إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاجها، إلى جانب أهميتها للصائم بعد امتناعه عن الطعام والشراب خلال فترة النهار، لذا تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الخضروات مثل الطماطم والجزر والبصل وورق العنب وغيرها من الخضروات.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار الخضروات وفق الجولة الصباحية لـ«الوطن» في الأسواق اليوم السبت 9 أبريل الجاري، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، واختلف سعر كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات، وسجلت الملوخية سعر يتراوح بين 20 إلى 25 جنيها، أما الفلفل الرومي وصل سعره لـ15 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر الكيلو جرام من الفلفل الحامي بين 25 و28 جنيها للكيلو الوحد، أما كيلو الفلفل الألوان سجل سعره 17 جنيها.

واختلف سعر كيلو الليمون بين 17 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، ، كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيها، أما القلقاس اختلف سعر الكيلو جرام منه بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، اليوم السبت الموافق 9 أبريل الحالي.

أما الطماطم فسجل سعر الكيلو جرام منه بين 12 و16 جنيها وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» اليوم السبت 9 أبريل الحالي.

سعر الثوم في الأسواق

سجل سعر الكيلو جرام من الثوم بين 6 جنيهات حتى 10 جنيهات للكيلو الواحد، أما سعر كيلو الثوم المفروم 20 جنيها، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن في الأسواق، اليوم السبت الموافق 9 أبريل الحالي.

سعر ورق العنب في الأسواق

سجل سعر كيلو ورق العنب في الأسواق بين 50 لـ60 جنيها، اليوم الجمعة 8 أبريل الحالي، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» يوميا.