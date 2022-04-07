أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الخميس 7-4-2022

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات بشكل يومي خاصة مع الصيام لأهميتها في ترطيب جسد الصائم وإمداده بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها نتيجة الامتناع عن الطعام والشراب في ساعات النهار.

وفي إطار ذلك تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات المختلفة وفق الجولة الصباحية لـ«الوطن» في الأسواق اليوم الخميس 7 أبريل الجاري، مثل الطماطم والبصل والخيار والجزر وغيرها، وذلك على النحو التالي:

سعر الطماطم في الأسواق

تراوح سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 12 و16 جنيها، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» اليوم الخميس 7 أبريل الحالي.

أسعار الخضروات في الأسواق

وتراوح سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو ورق العنب 30 جنيهًا، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تجريها «الوطن» في الأسواق اليوم الخميس 7 أبريل الحالي.

وسجل كيلو الفلفل الرومي الأخضر 15 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر الكيلو جرام من الفلفل الألوان 17 جنيها للكيلو الواحد، أما الفلفل الأخضر الحامي سجل سعر يتراوح بين 25 و28 جنيها للكيلو الوحد.

وسجل سعر كيلو الثوم بين 6 جنيهات حتى 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الثوم المفروم 20 جنيها، أما البسلة سجل سعر الكيلو منها بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات، وسجلت الملوخية سعر يتراوح بين 20 إلى 25 جنيها، اليوم الخميس 7 أبريل.

وتراوح سعر كيلو الليمون بين 17 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيها، كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، واختلف سعر كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات، وذلك اليوم الخميس الموافق 7 أبريل.