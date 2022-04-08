أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 8-4-2022

يسعى عدد كبير من المواطنين لمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق مثل الطماطم والبصل والخيار والجزر والثوم وغيرها، حيث أنها ذات أهمية كبيرة للجسم خاصة للصائم الذي امتنع عن الطعام والشراب بالنهار.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار الخضروات وفق الجولة الصباحية لـ«الوطن» في الأسواق اليوم الجمعة 8 أبريل الجاري، وذلك على النحو التالي:

سعر ورق العنب في الأسواق

سجل سعر كيلو ورق العنب في الأسواق بين 50 لـ60 جنيها، اليوم الجمعة 8 أبريل الحالي، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» يوميا.

سعر الطماطم في الأسواق

اختلف سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 12 و16 جنيها، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» اليوم الجمعة 8 أبريل الحالي.

أسعار الخضروات في الأسواق

تراوح سعر كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي الأخضر 15 جنيها للكيلو الواحد، والفلفل الحامي سجل الكيلو جرام منه سعر يتراوح بين 25 و28 جنيها للكيلو الوحد، أما الفلفل الألوان سجل الكيلو منه 17 جنيها.

واختلف سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيها، وسجل سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الثوم بين 6 جنيهات حتى 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الثوم المفروم 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون بين 17 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجلت الملوخية سعر يتراوح بين 20 إلى 25 جنيها، كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن، وذلك اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل الحالي.