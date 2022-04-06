‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 6 أبريل في سوق العبور

بالتزامن مع اقتراب الإجازة الأسبوعية لمعظم الموظفين، يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق المحلية، استعدادًا للعزومات واللقاءات الأسرية خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وشهدت معظم أصناف الخضروات والفاكهة استقرارا ملحوظا في السوق المحلية، وتستعرض «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، وجاءت كالتالي:

أسعار الخضار في الأسواق

جاء سعر الخضار للكيلو الواحد في سوق العبور، كالتالي: الطماطم ما بين 9 إلى 12 جنيهًا، البطاطس بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، الكوسة ما بين 3 إلى 6 جنيهات، الجزر ما بين 1.5 إلى 4 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 9 جنيهات، الباذنجان البلدي بسعر 7 و11 جنيها، والرومي بسعر 6 و8 جنيهات، والأبيض 12 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الليمون بين 17 و20 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات، أما الثوم فسجل سعر الكيلو منه ما بين 6 جنيهات حتى 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الثوم المفروم 20 جنيها، كما تراوح سعر كيلو البسلة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

أما الفلفل الرومي البلدي بين 14 إلى 18 جنيها، والحامي البلدي تراوح سعره بين 13 و20 جنيهًا، والألوان 13 إلى 20 جنيها، الملوخية بين 11 و13 جنيها، الخيار الصوب ما بين 6 إلى 7 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وجاء سعر الفاكهة في سوق العبور كالتالي للكيلو الواحد: البرتقال الصيفي بين 2 و3.5 جنيه، وأبو سرة بين 4 و7 جنيهات، اليوسفي بين 4 و7 جنيهات، الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات، الليمون البلدي من 6 إلى 14 جنيها، الليمون الأضاليا من 4 إلى 7 جنيهات.

وجاء سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين 19 إلى 23 جنيها، والجولدن من 16 إلى 20 جنيها، واللبناني والسوري من 12 إلى 18 جنيها، والجوافة ما بين 4 إلى 10 جنيهات، والفراولة ما بين 6 و9 جنيهات.