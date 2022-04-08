أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان في محافظة السويس، التي يبحث عنها دائما المواطنين، ويلتزم بها المصلون خاصة في شهر رمضان، وتتضمن صلاتي الفجر والمغرب بدء ونهاية الصوم اليومي.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان في محافظة السويس

وجاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان في محافظة السويس يحين في تمام 6:13 حسب التوقيت المحلي للمدينة، وهو ما يتابعه سكان المحافظة حيث ينهون صومهم بالإفطار في ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة والشروق خلال سابع أيام رمضان

وتضمن بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة أيضا، أنه بحسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، فإن موعد أذان الفجر 4:02، بينما الشروق توقيته 5:31 صباحاً، أما أذان الظهر فموعده يأتي في تمام الساعة 11:52، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:25 مساءً.

وعن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان في محافظة السويس، يرفع الأذان في تمام الساعة 6:13، بينما يأتي موعد أذان العشاء 7:32 مساءً، فيما يأتي وقت السحور بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة ممتدًا حتى قبل أذان الفجر بـ15 دقيقة، ما يشير إلى أن وقت الإمساك كما هو محدد يكون الساعة 3:47 صباحا.