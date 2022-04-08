يهتم الصائمون بمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في القليوبية، وأوقات الصلاة في كل وقت خلال شهر رمضان، وتتزايد عمليات البحث عن موعد ومواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القليوبية، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة.

«الوطن» تستعرض، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة القليوبية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين في كل مكان بصورة يومية، وفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة القليوبية

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المبارك، وفيما يخص مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة القليوبية، فإنّ وقت أذان المغرب اليوم الجمعة يكون في تمام الساعة 06:18م.

مواقيت الصلاة اليوم 7 رمضان

أمّا عن مواقيت الصلاة اليوم 7 رمضان في محافظة القليوبية، تكون كالتالي:

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد أذان الظهر: 11:57 ص

موعد أذان العصر: 3:31 م

موعد أذان المغرب: 6:18 م

موعد أذان العشاء: 7:37 م

تجدر الإشارة إلى أنّ الآلاف من أهالي محافظة القليوبية يحرصون على أداء صلاة التراويح في جماعة بالمساجد يوميا.