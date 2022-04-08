اليابان تنضم لحملة الطرد الأوروبية وتطالب 8 دبلوماسيين روس بمغادرتها

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، طرد 8 دبلوماسيين روس، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية التي تشنها موسكو في أوكرانيا، وفقا لما نشرته قناة «العربية».

اليابان تنضم لدول الاتحاد الأوروبي وتطرد دبلوماسيين روس

وأكدت الخارجية اليابانية، على أن السفير الروسي ليس من ضمن هؤلاء الأشخاص غير المرغوب فيهم، وتأتي تلك العملية بعد أن قامت العديد من الدول الأوروبية بإجراءات أخرى مشابهة، حيث طردت فرنسا وألمانيا واليونان والسويد والنمسا وسلوفينيا وإسبانيا أكثر من 200 دبلوماسي روسي.

وتحتج العديد من دول الغرب على العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير الماضي.