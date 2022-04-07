أول رد روسي على تعليق عضوية موسكو بمجلس حقوق الإنسان: خطوة مسيسة

في أول رد فعل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، إن روسيا قررت وقف عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من اليوم الخميس.

كوزمين: روسيا الاتحادية قررت وقف صلاحياتها كعضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

«اتخذنا القرار بوقف صلاحيات بلادنا كعضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اعتبارًا من 7 أبريل الجاري»، هكذا علق كوزمين في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار.

نائب مندوب روسيا: روسيا ستواصل الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان

وأضاف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أن روسيا تعتبر قرار الجمعية العامة خطوة غير مناسبة ومسيسة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن روسيا ستواصل الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وستواصل «المساهمة في الحوار البناء» حول هذا الموضوع.